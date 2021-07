Hugo Gutierrez s'inscrit dans la tradition des organistes chefs de chœur et d'orchestre.



Il a reçu l'enseignement de maîtres comme Sergiu Celibidache, Raoul Rivera, Jean-Paul Imbert, Paul Denais, Françoise Levéchin, Pierre Doury et Narcisse Bonnet.



Il a étudié la direction, l'orgue, l'improvisation, la musique ancienne, le chant grégorien, l'écriture, l'orchestration et l'analyse.

Il est diplômé de la Schola Cantorum de Paris et Lauréat "Honneur" du Concours International de l'UFAM à Paris.



Son répertoire de prédilection est l'oratorio et la musique sacrée, il a été invité à dirigé des œuvres comme Le Messie de Haendel, le Requiem et les Messes de Mozart, Les Cantates, Messes et le Magnificat de Bach, Le Requiem et Messes de Haydn, les Psaumes de Mendelssohn, le Requiem et Motets de Bruckner.



Il est le directeur artistique des Petits Chanteurs à la Croix de Bois "The Little Singers of Paris" et directeur de la Maîtrise de la Cathédrale d'Autun - Ecole Maîtrisienne dont il dirige le Chœur de Filles.



Il développe son travail autour des spécificités naturelles des voix d'enfants, le chœur de filles et le chœur de garçons.

Son expérience et ses connaissances le conduisent à une profonde réflexion sur la pédagogie, le répertoire, le timbre et la couleur du chœur de filles qu'il met en œuvre à travers le chant grégorien.



Organiste de la cathédrale d'Autun, il perpétue la tradition de "l'Ecole Lemmens" et de "l'orchestration" à l'orgue qu'il a reçu de ses maîtres.

Il est un fervent interprète des œuvres de Bach, Mozart, Mendelssohn, Reger, Franck et Guilmant.

Il enrichi son répertoire d'œuvres pour orchestre qu'il transcrit pour l'orgue.



Il compose des œuvres pour chœur, orgue ou orchestre dans un langage imprégné du chant grégorien.



Ses concerts l'ont conduit à se produire en tant que chef d'orchestre, chef de chœur et organiste en France et à l'étranger (Espagne, Portugal, Italie, Allemagne, Belgique, Hongrie, Chine et Corée).



Mes compétences :

Management

Direction artistique

Arrangements et orchestrations

Conception et gestion de projets

Liturgie

Direction de choeur et orchestre

Concertiste

Pédagogie de la voix d'enfant