Depuis 2018, Hugo Helouvry est consultant pour les industries pharmaceutiques, en R&D, production, Projets. Il a eu l'occasion de travailler comme ingénieur chimie et procédés pour un grand groupe français, où il supervisa la production lors de la validation d'un atelier de purification d'héparine. Cette expérience lui a permis de retrouver le secteur pharmaceutique dans lequel il débuta sa carrière, et il y a acquis une nouvelle expérience de management de la production. Il pilota les équipes de production en 3x8, et planifia les lots de validation et de production sur l'atelier.



M. Helouvry a travaillé jusqu'en 2017 sur un projet de recherche au sein du Centre RAPSODEE de l'Ecole des Mines d'Albi. Ce projet consistait à élaborer un microréacteur transparent et résistant au hautes pressions pour étudier les écoulement diphasiques liquide ionique-CO2 supercritique en vue d'une utilisation pour des procédés d'extractions.



M. Helouvry a reçu en 2014 le diplôme d’Ingénieur en Génie Chimique de l’INP-ENSIACET de Toulouse. Formation suivie par alternance, en travaillant trois ans chez Emerson Process Management à Lyon, sur la conception de maquettes virtuelles de procédés pour la formation d’opérateurs au contrôlecommande.



Auparavant, M. Helouvry a travaillé pendant 1 an chez Sanofi R&D à Montpellier, , pour le développement d’une synthèse pharmaceutique en continue en microréacteur. Il a en même temps obtenu la Licence professionnelle en Procédés pour la pharmacie et la chimie fine.



Mes compétences :

DeltaV

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

LaTeX

Gestion de la production

Management