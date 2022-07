Hugo HUGOMAZESC (MAZURIER)

Consultant en marketing digital, j'accompagne les entreprises à développer leur visibilité sur Internet grâce au référencement naturel, la publicité digitale (ADS), les réseaux sociaux et la conception de siteweb.

J'ai commencé en 2015 dans la rédaction d'articles et le marketing d'affiliation, puis je me suis tourné vers d'autres leviers comme Google Ads, Facebook Ads, la génération de contenus automatisée, la gestion des réseaux sociaux.

Je suis assez polyvalent dans ce secteur et après avoir eu plusieurs expériences en entreprise, je me suis lancé à 100% à mon compte en Mai 2022.