Hugo JOUANNEAUX--ZAUGG (HUGO JOUANNEAUX--ZAUGG)

Élève ingénieur en dernière année dans le groupe INSA Rouen, au sein de lécole ESITech en spécialité matériaux (École supérieure dingénieurs en technologies innovantes) et technicien mesures physiques diplômé de lIUT du Mans, je suis à la recherche dun stage ingénieur. Celui-ci, dune durée de 6 mois, se déroulera à partir de Juillet ou Septembre 2021.



Je suis passionné par le sport, la physique et les innovations modernes.

Lors de ma formation, jai pu développer tant mes compétences techniques que managériales dans des domaines variés. En effet, jai été chef de projet à plusieurs reprises, notamment en 2020 pour une analyse de la biocontamination des surfaces et en 2019 dans le cadre de la conception dune péniche innovante électrique. Jy ai appris le travail déquipe, et la gestion de projet.

Jai également réalisé un stage de 6 semaines qui sest poursuivi dun contrat CDD de 6 semaines chez LABOSPORT, une entreprise consultante, leader pour les tests et la certification de terrains de sport. Jai pu ainsi travailler dans le domaine de la performance sportive et dans les tests qui sont des domaines qui mintéressent tout particulièrement. Jai pu ainsi accréditer des terrains de sports ou des balles pour des concours sportifs (Roland Garros, L1 de Football).

De plus, jai effectué 2 stages ingénieurs en R&D : le premier dans le Groupe de Physiques des Matériaux où jai analysé des matériaux utilisés dans le génie civil, et le second que je réalise actuellement à Dublin dans lanalyse de matériaux cosmologiques. Cela a développé ma capacité didentifier un problème et proposer des solutions pour y répondre.