Hugo Martin CHAVEZ SOTO ( CHAVEZ SOTO)

Ingenieur Mécanique Diplômé de l'Université Nationale d'Ingénierie au Pérou, avec 15 ans d'expérience professionnelle dans les domaines des projets, de la production, de la métallurgie, de la maintenance, de l'organisation des ressources humaines, de l'assurance qualité, de la sécurité et de la santé au travail. J'ai des connaissances en SAP pour la production et la maintenance, ainsi que dans les indicateurs clés de performance (KPI) de production, les KPI d'excellence opérationnelle, les outils de lean manufacturing (Kaizen et 5S), et la gestion de la maintenance basée sur la fiabilité (RCM). Je possède également des connaissances des procédures ASTM pour les tests géosynthétiques et de la gestion de l'audit GAI LAP. En outre, je suis auditeur interne pour les normes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et OSHAS 18001:2007, ainsi que du système de notation internationale de sécurité (ISRS).