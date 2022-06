Curiosité et esprit d’analyse me caractérisent depuis toujours. Fasciné par l’être humain, je veux savoir ce qui conditionne nos réalisations, échecs ou succès.

Je développe naturellement une vocation pour la compréhension et la modélisation de nos schémas émotionnels ainsi que nos motivations.



Douze ans d'expériences dans le monde de l'entreprise, des affaires et du management me permettent de bénéficier de vastes champs d'observation dans ces domaines. J'y affûte des compétences comme l'écoute active, le sens de l'empathie, et une certaine détermination à obtenir satisfaction mutuelle lors des négociations.



J'en profite également pour conforter certaines de mes valeurs et croyances.

Intimement convaincu que bienveillance fait bon ménage avec performance, je démontre que la considération et valorisation de l’autre sont des outils très efficaces dans les relations commerciales ou managériales.



Aujourd'hui, je dispense des formations et conférences au sein des structures, équipes ou entreprises qui désirent renforcer leurs connaissances et compétences dans ces domaines.



Par ailleurs, c'est en véritable passionné que je réalise des accompagnements individuels auprès des personnes qui rencontrent des problèmes de confiance en soi ou motivation, qui souhaitent optimiser leurs performances, améliorer leur taux de réussite ou leur qualité de vie. Notamment des entrepreneurs, élus, grands dirigeants, athlètes ainsi que certains artistes.



Mes compétences :

Coaching professionnel

Intelligence motivationnelle

Neurosciences appliquées

Motivation des équipes

Formation commerciale

Accompagnement individuel

Consultant carrière

Formation management et leadership

Intelligence émotionnelle