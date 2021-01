Hugues AZONTONDE

Dessinateur Projeteur puis ingenieur en Génie Civil depuis plus de 10 ans.

Mon métier me permet de réaliser les plans nécessaires à la réalisation d'un projet de construction (bâtiment, ouvrage d'art...) ou d'aménagement (projet d'urbanisme, rénovation...).

Mes productions sont établies avec des logiciels suivants:

- Autocad 2D et 3D

- Autodedk Advance concrete

- Autodesk Revit Architecture

- Autodesk Revit Structures

- Nemetschek Allplan

- GRAITEC Advance Arche

Et d'autres petits outils personnalisés pouvant facilités la production.



Mes prestations vont des entreprises de structures pour des sous-traitances de dossiers, passant par les architectes pour des dessins en cas d'essort d'activité, et enfin aux particuliers pour des permis de construire et des études de reamenagement et d'extensions.



Mes compétences :

Maitrise du logiciel AUTOCAD

Maitrise du logiciel ADVANCE CONCRETE

Maitrise du logiciel REVIT (Architecture et Struct

Maintenance informatique