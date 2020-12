Hugues BERARD

De janvier 2016 à décembre 2020, j'ai occupé un poste de juriste au sein de la Direction juridique d'ALBINGIA : révision de contrats, rédaction de notes sur des sujets juridiques et/ou fiscaux, veille jurisprudentielle et législative.



Précédemment, entre novembre 1994 et décembre 2015, aux AGF puis chez ALBINGIA, j'ai occupé plusieurs postes en indemnisation, en Responsabilité civile, Dommages aux biens et Risques techniques.