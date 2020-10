Je suis Hugues BIKANG titulaire d'un Master de Biologie des Populations et des Écosystèmes options Biologie et communauté des animaux. je suis également titulaire d'une Maîtrise en BPE et d'une licence ES en Biologie Générale et Sciences de la Terre. En un mot je suis un écologiste qui demande faire valoir ces compétence.