Basé à Paris, Hugues est Associé chez ADD VALORA™. Depuis 14 ans il a assuré le développement commercial de différentes gammes de produits complexes et participé à l’élaboration de stratégies marketing pour le compte de grands groupes français.



Hugues de Saint Hippolyte a été Ingénieur d’Affaire. Il a ensuite été recruté par un acteur majeur de l’Assurance Export où il faisait partie d’une équipe de consultants spécialisés en bases de données de renseignements (stratégiques, économiques et marketing).



Il a l’expérience des grandes sociétés ainsi que des PME.



Il a recruté et encadré des équipes commerciales pour la fourniture de produits numériques et de services dans un marché international et très concurrentiel.



Il intervient actuellement dans des missions de renseignement économique, de restructuration et d’optimisations des forces commerciales et marketing.





Based in Paris, Hugues is a Partner at Add Valora(tm). For the past 14 years Hugues de Saint Hippolyte has been in charge of the commercial development of a wide range of products and services of various industries and has participated in the marketing strategy of major French groups.



Hugues de Saint Hippolyte was a business engineer. He then worked for a major actor of Export Insurance where he managed a team of consultants specialized in data bases (strategic, economic and marketing). He has significant experience of both major groups and medium and small size companies.



He managed commercial teams for the supply of numeric products and services in a highly competitive market.



He is in charge of economic intelligence, restructurings and of the optimization of commercial and marketing forces.



Mes compétences :

Dynamisme. Esprit d'équipe

Ténacité dans les projets

Executive management

Fiable

Capacité relationnelle

Capacité à prendre du recul sur une situation