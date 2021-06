Bonjour,



Demeurant à proximité de Rennes (Vezin le Coquet), j'apporte, depuis plus de 30 années, toutes mes compétences sur de l’accompagnement à la mobilité et aux transitions professionnelles (conseil en emploi, en formation et en développement personnel).



Cet accompagnement vise, tout à la fois, une volonté de… :

- Briser l’isolement, pour celle ou celui qui a perdu son emploi et est en recherche d'une nouvelle activité,

- Apprécier, au terme d’un bilan et d’une exploration de projet(s), de nouvelles orientations professionnelles, en rassurant, en sécurisant, en se projetant…,

- Construire et mener à bien une démarche globale d'insertion ou de maintien en emploi, jusqu'à son résultat,

- Reprendre confiance en soi, se valoriser dans son parcours professionnel à venir,

- Travailler de concert avec son conseiller, pendant et après, pour pérenniser les liens avec tous les acteurs en présence (entreprises, organismes de formation, institutionnels liés à l'emploi, réseaux professionnels influents...).

- S’autonomiser, pour mieux s’adapter aux mutations environnementales dont économiques.



Dans une telle démarche, les interventions se veulent donc réactives, structurantes, avec l'ensemble des acteurs économiques. Elles ambitionnent la flexisécurité des chercheurs d'emploi ou de salariés dans leurs projets d'évolutions, de mobilités et de repositionnements professionnels permanents.



Enfin, toutes mes interventions sur les secteurs géographiques de Rennes m’ont permis d’asseoir des liens solides avec les acteurs socio-économiques et qui viennent, également, se conjuguer avec mes engagements citoyens en tant que Président de l'A2E (association d'entraides pour des professionnels du Conseil, de la Formation et de l'Insertion professionnelle)...

http://www.efficience-emploi.com



Expériences et conviction sont au cœur de mes engagements.



Hugues DOCHE

Rennes - Ille et Vilaine (35)

Hugues.doche2@gmail.com

http://www.hugues-doche.com



Mes compétences :

Conseil à l’emploi et la formation

Accompagnement professionnelle

Management de projets

Formation professionnelle

Développement commercial

Conseil en stratégies

Conseil

Développement

RSA

Conduite au changement

Chargé de mission

Médicosocial

Orientation professionnelle

Microsoft Windows

Microsoft Office

eCommerce

Sorties

Audit

ANI