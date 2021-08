Hugues SENETAIRE

Depuis 2009 - DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER



SUEZ EAU Région Hauts de France - Financement et exploitation d'

infrastructures dans le domaine de l'eau



SUEZ RECYCLAGE et VALORISATION - Financement et exploitation d'

infrastructures énergétiques de valorisation du biogaz



2000 à 2008 - CONTROLEUR FINANCIER



SUEZ DEGREMONT - Ingénierie et construction d' infrastructures

dans le domaine de l'eau



1995 à 2000 - CONTROLEUR DE GESTION



ENGIE SAVELYS - Maintenance des équipements thermiques

individuels et collectifs



VEOLIA OTV - Ingénierie et construction d' infrastructures dans le

domaine de l'eau



IAE Aix en Provence Master 2 Finances et Gestion

Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr

Licence d'Histoire Université de la Sorbonne