Huguies BERTRAND

Je souhaite faire profiter de ma double compétence MBA et ingénieur dans une fonction transverse entre vision business et technologique : product manager, program manager, directeur de business unit.



Après 10 ans de carrière d'ingénieur et de gestion d'équipe en R&D, je viens de terminer un MBA à Audencia. Je peux apporter mon expertise dans la conduite de l'innovation produit : coordonner les domaines business et technique aux contraintes parfois différentes ; gérer le positionnement marketing et stratégique tout en prenant en compte la faisabilité et coûts techniques.

Agilité, sustainability… chaque étape de maturité d'une entreprise et de son offre requiert différents outils. J'apporte ma personnalité dynamique, proactive et flexible pour cet environnement pluridisciplinaire.



Mes compétences :

Gestion de projet

Géophysique

Management

Recherche

Informatique industrielle

Méthode agile

Développement produit

Réseaux informatiques & sécurité