Huy Anh NGUYEN

Possédant une double parcours scientifique et artistique : diplôme d'ingénieur à l'ISEP (Institut Supérieur d'Electronique de Paris) et études de photographie à l'École Nationale Supérieure de Photographie d'Arles, je suis aujourd'hui photographe indépendant et consultant/formateur dans le domaine de l'imagerie et de la photo numérique.



Je poursuis des projets autour de la photographie et de l'image numérique en général comme :



1. le travail de création photographique d'auteur

2. la diffusion des travaux photographiques

3. les actions d'audit et de formation sur la photographie

4. la numérisation et la valorisation de collections photographiques

5. la création de sites Web pour les photographes et artistes

6. les stages de photographie créative pour photographes passionnés



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.



Mes compétences :

Numérisation

Arts plastiques

Retouche d'images

Photographie

Formation

Communication visuelle

NTIC