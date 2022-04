I-Gouvernancia I-GOUVERNANCIA

I-Gouvernancia est un cabinet d’Audit, Conseil, Formation et d'accompagnement qui dès le départ prestait uniquement dans le domaine des TIC et SYSTEMES D’INFORMATION.

Grâce à notre expertise, les demandes d’un riche portefeuille client regroupant une panoplie d'organismes publics, parapublics et privés se sont accrues, mais cette fois ci dans tous les domaines d’activité. Pour répondre à cette importante demande, I-Gouvernancia a décidé d’élargir son réseau d’expert dans divers spécialités avec plus de 30 ans d’expérience dans leur domaine respectif. En effet, nous pouvons aider votre entreprise à réussir ses opérations de croissance et de développement en mettant à votre disposition nos consultants - experts dans les domaines de stratégie, de gouvernance, et de management.





Mes compétences :

BUDGET – CONTROLE DE GESTION

GESTION DES MARCHES PUBLICS

GRH & Performance des Organisations

TIC ET SYSTEMES D’INFORMATION

COMMUNICATION –TELECOMMUNICATION MARKETING & DEVE

GESTION PORTUAIRE & TRANSPORT MARITIME

GOUVERNANCE PUBLIQUE & PRIVEE

ISO 9100 ; 13053 ; 16949 ; 20000 ; 22301 ; 26000 ;

FINANCE-FISCALITE-COMPTABILITE

PETROLE- MINES & ENERGIE

BANQUE – ASSURANCE- RECOUVREMENT

DECENTRALISATION, DEVELOPPEMENT LOCAL & GESTION U

MICRO-FINANCE & DEVELOPPEMENT RURAL

ENVIRONNEMENT – AGRICULTURE & DEVELOPPEMENT DURA

ASSISTANAT DE DIRECTION & SECRETARIAT

Gestion des projets & Programmes