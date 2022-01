Iandry RAVELOSON

Réactif et organisé: lorsque jai beaucoup de travail, jarrive assez facilement à établir une liste des priorités afin de régler les problèmes un par un et surtout déviter de prendre du retard. Lun de mes points fort est que je sais prendre des décisions quand les situations lexigent.



La polyvalence est ma principale qualité. Jaime beaucoup découvrir des choses nouvelles et diversifier mon horizon. Je nai rencontré jusqu'ici aucun problème pour madapter à des situations ou des personnes différentes ou travailler sur plusieurs projets en même temps.



Jai le contact facile avec les gens. En tout cas, lorsque je suis en société, je nai aucun problème pour lier connaissance avec des personnes que je ne connais pas.



Enfin Je pense être persévérant dans mon travail, je ne baisse pas les bras facilement.



Mes compétences :

Combativité