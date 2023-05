Salut,



je m'appelle Brahima BA, plus connu sous le sobriquet d' Ibis Zola depuis la 4ème secondaire jusqu'à l'université de l'UCAD de Dakar et même à l’École Nationale d'Administration de Dakar.

Bref, je suis un agent de l’État du Sénégal, dévoué, loyal,serviable et toujours prêt à rendre service aux usagers de l'Administration.



j'ai en moi, le don d'un fin diplomate car j'arrive toujours à me tirer d'affaire. Je suis un passionné de la langue de molière, et j'aime me cultiver dans tous les domaines. j'aimerais faire des connaissances avec d'autres personnes qui s’évertuent dans d'autres activités car j'ai toujours voulu être polyvalent , c'est à dire être capable de tout faire....



Mes compétences :

Administration

Collectivités locales

Gestion administrative

Gestion administrative et financière

Gestion des collectivités locales

Gestion des ressources

Gestion des ressources humaines

L'Administration

La gestion des ressources humaines

MES

Ressources humaines