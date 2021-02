Ibrahim EL BITAR

Formation

Doctorat en Génie Informatique

Université Mohammed V de Rabat - Ecole Mohammadia d'Ingenieurs - Rabat

De Septembre 2011 à Novembre 2014



Master de Recherche, Informatique et Telecom

Université Paul Sabatier Toulouse III, - Toulouse (31)

De Septembre 2009 à Juillet 2010



Master de Recherche, Informatique

Université Libanaise - Ecole Doctorale en Sciences et technologies - Beyrouth

De Septembre 2009 à Juillet 2010



Maîtrise, Génie Informatique

Conservatoire National des Arts et Métiers Paris - Paris (75)

De Septembre 2005 à Juillet 2009



-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Expérience Professionnelle:



Professeur associé en génie Informatique

Lebanese International University - Beyrouth

De Février 2015 à aujourd'hui

Responsable de cours,

Tuteur projets fin détudes niveau Licence et Master,



Professeur associé en génie Informatique

CNAM centre régional du Liban- Beyrouth

De Février 2015 à aujourd'hui

Responsable de cours,

Tuteur projets fin détudes niveau Ingénieur,



Professeur associé en génie Informatique

Université Libanaise - Beyrouth

De Septembre 2005 à aujourd'hui

Faculté des Sciences / Faculté des Sciences Économiques et de Gestion / Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

Responsable de cours, coordinateur,

Tuteur projets fin détudes

Membre du conseil du département MIS

Membre du comité de développement des programmes d'études (syllabus) pour les cours d'informatique à la Faculté des lettres et des sciences humaines