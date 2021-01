Ibrahim EL JENDY

Jeune homme âgé de 26 ans titulaire d'un bac+3, Je suis quelqu'un de très motivée,dynamique et sérieux qui veux apprendre et travailler, j'aime beaucoup le contact avec la clientèle et le travail en équipe, Je vous partage mon profil qui vous montrera plus explicitement mon parcours, Dans l'attente de pouvoir me contacter. Je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations respectueuses.



Mes compétences :

UML 2.0

MySQL

Microsoft SQL Server 2008

JQuery

Microsoft .NET

Java

JavaScript

CMS open source

HTML

JSP

PHP

XML

Adobe Creative Suite

ERP

CSS