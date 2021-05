Ibrahim SOUTHER (DIAKHABY )

Fondateur d'un produit électronique innovant ( AVS), un anti vol intelligent pour vélo ou moto.

j'ai une connaissance théorique et pratique en startup avec des livres comme lean startup, le livre de la jungle, le modele start up etc, l'idée, proto, le MVP, etc..

je cherche un ingénieur en électronique, passionné de la conception,

jai deja le croquis et l'idée de présentation, le but est de créer le prototype par un ingénieur le tester puis le valider apres experimentation.

il ya un potentiel de croissance économique enorme avec ce produit électronique.

jeune passionnés en électronique,veuillez me contacter en DM,



( le temps file Tic toc..)



Cordialement les amis.



Ibrahim Souther.

contact : aigleroyal2.0@hotmail.com