Diplômé de l'école nationale supérieure des postes et télécommunications de Yaoundé au Cameroun (technicien transmission), je suis un passionné des télécommunications en général et du GSM en particulier. Motivé et dynamique, mes neuf ans d'expérience à Orange Cameroun font de moi un technicien ayant une maitrise du réseau d'accès.



Mes compétences :

Alcatel

Alcatel lucent

BSC

Création

Maintenance

OMC

Troubleshooting

3G