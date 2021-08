Je m'appelle Ibrahima GUEYE.Je suis dans le secteur de l'immobilier depuis 2004 comme conseiller commercial après une expérience dans divers domaines comme le transport,la peche et le commerce.

Ma formation de base est scientifique passant un BAC C.

J'ai fait la faculté des sciences (math-physique) avant de faire une formation en management et obtenir un BACHELOR EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES OPTION FINANCE ET BANQUE A L'INTITUT AFRICAIN DE MANAGEMENT DE DAKAR.

Presentement j'essaye de monter ma propre affaire dans le domaine de l'immobilier et les BTP.



Mes compétences :

Agent immobilier

Organisé

Conseiller commercial

Finance

Promotion immobilière

Management

Construction