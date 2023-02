Ibrahima Houphouet HOUPHOUET (THIAM)

Directeur des ventes expérimenté (23 ans d'experience) dans l'industrie des télécommunications avec de compétences en vente et en Management.

Solide professionnel de la vente avec un Bachelor en Business Administration option MARKETING/Qualite de l'Institut Africain de Management du Senegal.

Ma connaissance approfondie des techniques de vente et de gestion de la force de vente m'a permis de travailler et d'effectuer des missions sur l'international dans plusieurs pays tels que Congo B, Congo DRC, Gabon, Cameroun, Burkina Faso, Mali, Afrique du Sud, Cote d'Ivoire, Zimbabwe et enfin au Burundi ou j'occupe le poste Chief Sales Officer chez l'operateur de telephonie mobile Econet Wireless Burundi.