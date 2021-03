Ibrahima TRAORÉ

Je suis dermatologue de formation et enseignant chercheur à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry.

Je suis Récipiendaire de la bourse 2019 Strauss-Katz de l'American Academy of Dermatology, de la bourse de recherche pour dermatologue lors de la 24e congrès mondial de dermatologie à Milan. J'ai également bénéficier de plusieurs bourses de développement de HealthCert Education et l'Université Bond sur la Dermatologie générale.

Je suis titulaire d'un PgDip en Practical Dermatology avec Cardiff University et d'un MSc en Dermatology in Clinical Practice avec University of South Wales.