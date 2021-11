Ibtissem BOUGATTAYA (JENNI)

Consultante senior en sécurité de linformation, ayant 5 ans dexpérience professionnelle dans le domaine de sécurité de linformation, titulaire de plusieurs certifications et ayant une expérience technique. Doté des compétences et de la légitimité nécessaires pour intervenir sur des missions de management de risques IT, délaboration des politiques de Sécurité, daudit de sécurité des applications, de gestion de projet sécurité, de veille et de conseil en sécurité des SI et daccompagnement à limplémentation des SMSI conformes aux exigences de la norme ISO/CEI 27001 : 2013 & ISO/CEI 27002.