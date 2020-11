Idar LAMKADDEM

Objectifs :



Développer ma carrière dans les domaines de l’audit, de la finance et du management opérationnel.



Valeurs :



 Dynamisme, esprit d’initiative.

 Sens d’organisme et de responsabilité.

 Rigueur, discipline et persévérance.



Compétences :



• Audit : revue du contrôle interne et des états financiers en vue de la certification des comptes

audit contractuel, diagnostic financier

• Expertise : gestion des clôtures annuelles et mensuelles, tenue des comptes et supervision

préparation des reportings selon les normes marocaines et IFRS.

• Fiscalité : établissement des comptes annuels, états financiers légaux et intégration fiscale

• Social : établissement de bulletins de paie, bordereaux de cotisations sociales et déclarations annuelles des salaires

• Contrôle de gestion

• IFRS

• Consolidation



Mes compétences :

Word

Contrôle interne

Ciel compta

Sage

Contrôle financier

Powerpoint

Audit

Contrôle de gestion

Access

Gestion des risques

Excel

Fiscalité

Budgets/ compta analytique/

Auditeur

Comptabilité des Sociétés

Comptable

Aide comptable

Expert Comptable