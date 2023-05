Idir HOUARI

English : Throughout my studies, I have acquired a solid foundation in statistics, optimization, machine learning, and deep learning. My background in sciences of the Ocean, Atmosphere, and Climate provides me with a unique perspective on the impact of data on our environment.

In my recent work as a Data Engineer for Witekio, I gained experience with Google Cloud Platform, which allowed me to work with large-scale data and perform ETL processes in real-time.

I am also proficient in Python, R, Terraform and SQL.



My experience in predicting the measurement errors on autonomous gas micro-sensors for VOCSens allowed me to develop my analytical and problem-solving skills. I learned to work independently while also collaborating with a team of scientists and engineers to provide insights to optimize the sensors' performances.

I am excited to bring my skills to a role where I can continue to work independently while also being part of a team to tackle complex science problems.



Français : Tout au long de mes études, j'ai acquis des bases solides en statistiques, optimisation, Machine Learning et Deep Learning. Ma formation en sciences de l'océan, de l'atmosphère et du climat me donne une perspective unique sur l'impact des données sur notre environnement.

Dans mon récent travail en tant que Data Engineer pour Witekio, j'ai acquis de l'expérience avec le Cloud via Google Cloud Platform, ce qui m'a permis de travailler avec des données à grande échelle et d'effectuer des traitements ETL en temps réel. Je suis également capable de programmer en Python, R, Terraform et SQL.



Mon expérience dans la prédiction des erreurs de mesure sur les microcapteurs de gaz autonomes au sein de VOCSens m'a permis de développer mes compétences analytiques et de résolution de problèmes. J'ai appris à travailler de manière indépendante tout en collaborant avec une équipe de scientifiques et d'ingénieurs afin de fournir des informations permettant d'optimiser les performances des capteurs.

Je suis enthousiaste à l'idée de mettre mes compétences en action sur un poste où je pourrai continuer à travailler de manière indépendante tout en faisant partie d'une équipe chargée de résoudre des problèmes scientifiques complexes.