Idjouadiene MOURAD

Sarl SANCELLA Industrie Algérie

Responsable Transit et Commerce extérieur .

- Suivre lexécution des commandes avec respect des délais de livraison, mode de paiement et conformité des opérations avec la réglementation en la matière.

- Assurer toutes les opérations liées aux dédouanements(import/export) et logistique.

- Assurer les opérations de mise en place des mécanismes de paiement(L/C, REMDOC, transfert, domiciliation.

- Suivre et préparer les paiements avec les finances (fournisseurs étrangers, compagnie de transport, douane etc..)

- Gérer et développer des relations avec les partenaires (transporteurs, consignataires, fournisseurs étrangers, banque etc...)

- Informer les interlocuteurs clé au sein du groupe, de toute évolution de la réglementation en matière de commerce extérieur, sécurité, douanes et logistiques.

- Réalisation des reporting périodiques de lactivité.