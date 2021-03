Idriss K/D

Il faut aimer ce que je fait pour faire ce que j'aime

Rigoureux, autonome et doté d'un bon relationnel, j'ai pu mettre à profit une réactivité et créativité pour accomplir efficacement les tâches et responsabilités qui m’ont été confiées.

Fort de mes différentes expériences professionnelles, j’ai su développer une polyvalence et une faculté d’adaptation qui constituent mon atout majeur.



Mes compétences :

La robotique

L'automatisme

L'electromecanique

Maintenance des divers systemes

 Contrôle de gestion et gestion budgétaire et pré

Appels d'offres

Régulation industielle

Gestion des ressources humaines

Bureautique

Robot Structural Analysis

Suivi de chantiers

Programmation des robots

Conception mécanique

Maintenance

Cahier des charges

Programmation orientée objet

Analyse financière

formateur technique

automatisme et robotique approfondie

modification des systemes automatises

realisation des cahiers des charges

chifrages des projets

experience solide

demontage et remontage des mchines outils conventi

expert robotique

expert automatisme

technique de diagnostique developpés

gestion des projets

supervision des ateliers installations et projets