Idriss M'HEDHEBI

Actuellement à la recherche d'une alternance sur Lyon ou Paris, dans le domaine des Systèmes Embarqués et Véhicules Autonomes, je suis immédiatement disponible pour convenir d'un rendez-vous !



Passionné par les nouvelles technologies tels les systèmes embarqués, la conception d'électronique de puissance embarquée et l'automatisation, j'en apprend chaque jour en m'information au maximum des avancées technologiques, et en pratiquant, en milieu scolaire comme personnel



Je bidouille (un peu) sur Photoshop, Premiere Pro et FL Studio



La conception de site internet m'intéresse aussi, je ne savais pas que l'HTML, le CCS et le JavaScript était aussi utile et c'est plaisant de pouvoir créer, structurer et rendre accessible du contenu pour tout le monde.