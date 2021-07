Idrissa TOURE

Bonjour a tous et a toutes ,

je me presente Touré Idrissa , je suis detentaire d'une License en Genie Civil



je réside actuellement au Mali et précisément à Bamako.j'ai terminé mes études en 2010,depuis ce jour la

j'ai commencé a fréquente les Entreprises de constructions,dans les Cabinets d'Architectures Et cependant contractuel dans un Bureau d'Etudes Techniques .

Je suis célibataire et sans enfant ,âgé de vingt sept Ans; et doté d'un sens élevé de persuasion d'esprit d'équipe et d'analyse ..







Mes compétences :

Génie Civil

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Exel

CAD/CAM > CAD