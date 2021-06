Ignacio COLMENERO

Mon intérêt pour les arts visuels, et les technologies de l’image m’ont conduit vers une maitrise d' Arts Plastiques en 2004, alors que mon Baccalauréat Scientifique obtenu en 2000 me prédisait une autre voie. Mon mémoire intitulé « De nouvelles perceptions des objets », faisait état de nos rapports aux objets, et était essentiellement illustré par des photographies numériques, avec des retouches plastiques et infographiques. Mes connaissances des arts et des logiciels graphiques ont été sollicitées par le créateur lunetier Alain Mikli en 2005, dans le cadre d’un mécénat avec différents musées parisiens. Le projet était de réaliser des images tactiles d’œuvres contemporaines, dédiées aux non et mal voyants. Le point culminant de ce mécénat fut atteint en 2008 avec un partenariat, et une exposition permanente, au centre Pompidou qui durera plus de 4 ans. Autodidacte dans l’apprentisage des technologies du web, j’ai eu l’opportunité de prendre en charge le service web du groupe Mikli Diffusion France en 2010. J’ai ainsi mis en avant mes compétences en programmation, design, et marketing en développant les outils digitaux de vente et de communication jusqu’à fin 2014. En 2015, en étroite collaboration avec Alain Mikli, je développais la vente en ligne de produits frais, haut de gamme, et respectueux de l’environnement, pour la marque Hugo Desnoyer. J'ai durant cette expérience, affiné mes compétences en web marketing en utilisant la plupart des leviers de communication pour promouvoir et vendre nos produits. Depuis 2017, j’ai entrepris plusieurs démarches notamment dans la création de sites web et blogs, mais également dans l’obtention d’une VAE sur plusieurs diplômes Master 2 Numériques.



Mes compétences :

Community management

durant cette expérience

AJAX

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

Adobe Photoshop

Cascading Style Sheets

HTML

JavaScript

MySQL

Personal Home Page

PrestaShop

Website Design

WordPress