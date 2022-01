[ Si vous ne recherchiez pas l'auteur mais la page professionnelle du pharmacien créatif à la culture très digitale visitez SVP ma page Linkedin. ]



Auteur du roman de science-fiction "Premiers Doutes" (1994)





Édité chez Lulu.com (paperback/format poche), smashwords (epub et autres formats d'ebooks), a été diffusé de manière temporaire gratuite sur inlibroveritas.net, feedbooks

Disponible sur (dans tout format d'ebook) :

Smashwords

Ibooks (ipad, iphone),

Barnes & noble,

Fnac,

Kobo

Kindle



L'ebook de Premiers doutes n'est pas gratuitement téléchargeable. Si vous le trouvez encore en téléchargement libre, soyez sympa pour m'avertir afin de restituer mes droits d'auteur.



Les versions papier édition de poche peuvent être commandées sur lulu.com au prix de 20€ http://www.lulu.com/fr/fr/shop/igor-cynober/premiers-doutes/paperback/product-20343037.html



Pour en savoir plus sur le roman de science-fiction Premiers Doutes (1994) se rendre sur http://premiers.doutes.cynober.org



Je vous remercie vivement à me laisser un feedback, un avis, un commentaire à propos de ce roman ou le noter (1 à cinq étoiles) sur les sites cités plus haut ou sur Babelio http://www.babelio.com/livres/Cynober-Premiers-Doutes/411464 , bien sûr n'hésitez pas à twitter un de ces liens ou si vous éditez un blog à en parler comme Claire Billaud (que je remercie à nouveau pour son "mot" cf. http://clairebillaud.blogspot.fr/2013/04/premiers-doutes-par-igor-cynober.html ).



Quelques portails de téléchargements :

ibooks, http://itunes.apple.com/fr/book/premiers-doutes/id400626973?mt=11

barnes and noble, http://www.barnesandnoble.com/w/premiers-doutes-igor-cynober/1103096480

fnac, http://www4.fnac.com/livre-numerique/a4051952/Igor-Cynober-Premiers-Doutes

smashwords, http://www.smashwords.com/books/view/21966

etc.



