Igor MARQUESCARNEIRO (MARQUES CARNEIRO DA SILVA)

Passionné et curieux des technologies. J'ai développé les projets les plus variés en (PHP, Angular, Perl, ColdFusion, C, Delphi, Shell Script, Android).

J'identifie généralement la technologie, implémente le code, déploie et prends en charge toutes les opérations de maintenance en conditions opérationnelles (déploiement, logs, supervision).

J'utilise les méthodologies agiles SCRUM et KANBAN en plus des outils CI / CD.



Actuellement, j'habite à Rio de Janeiro Brésil avec ma famille. Mas, j'ai l'intention de déménager à Strasbourg. J'ai la double nationalité portugaise.





Master en physique et ingénieur en télécommunications. Jai 20 ans d'expérience avec Linux et la programmation Full Stack. Plus de 5 ans en tant que chef d'équipe projet. J'ai géré des projets avec l'une des plus grandes entreprises de télécommunications au Brésil, Embratel. En 2014, j'ai reçu le IV Oscar CREA-RJ Oscar Niemeyer Award pour la création d'un dispositif de contrôle micro-contrôlé.



Pendant la période du bureau à domicile, J'ai développé de nouvelles solutions qui pourraient aider les entreprises à garder leurs activités à distance:

- Une application VoIP pour Android et iOS dans les app stores.

- J'ai développé un système de vidéo conférence.

- J'ai créé un système de vote en ligne sur Blockchain.

- J'ai également développé une application de cryptage de messages pour Android.