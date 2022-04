Igor REPPELIN

Domaines de compétence



1. Comptabilité, finance, contrôle de gestion



- Production comptable & tableau de bord comptable aux normes IFRS.

- Contrôle de marges et tableaux de gestion.

- Comptabilité analytique multi sites & multi sociétés.

- Déclarations fiscales et cadrage (TP, TVA, …).

- Consolidation : normalisation, retraitements & annexes (impôts différés, leasing …).

- Budget annuel et re-prévisions trimestrielles.

- Bilan, liasse fiscale, Liasse d’intégration Fiscale.

- Gestion de la trésorerie : contrôle des flux financiers, prévisions à court et moyen terme, optimisation des coûts.

- Suivi des en-cours clients- gestion de l’assurance crédit.

- Relations avec les commissaires aux comptes & auditeurs.



2. Organisation et procédures



- Mise en place de procédures, et contrôle du respect de leur application.

- Mise en place d’une organisation comptable et administrative, et coordination des flux d’informations inter établissements.

- Définition de l’organisation et des méthodes de travail ; normalisation des schémas comptables, et application des normes de contrôle interne et de sécurité financière.



3. Ressources humaines



- Implication dans le process RH (entretiens annuels, formation, recrutement…).

- Evolution et optimisation de l'activité comptable.



4. Management



- Animation et encadrement de services jusqu’à 40 personnes

- Gestion de projet



Mes compétences :

Audit

Budget

Communication

Comptable

Consolidation

CSP

Management

Methodes

Reporting

Trésorerie

Cuisine

Cuisiniste

Cuisinella

Gérant

Directeur de magasin

Salm

Vendeur concepteur