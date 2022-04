37 ans. Passionné par l'univers des médias, j'aime être impliqué sur des projets créatifs de large ampleur. Après une année sabbatique je me suis reconverti en tant que consultant IT QA. Le challenge et les passions sont mes principales sources de motivations professionnelles.



Mes compétences :

A2i

Anglais

Anglais professionnel

Cinéma

COMMERCE

Espagnol

Médias

Sports