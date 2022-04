Igor VERMEIL

Eclairagiste- concepteur lumières pour le théâtre, la danse, l’évènementiel et les concerts, il travaille avec de nombreuses compagnies, ce qui lui a permis de partir en tournée exposer son travail à Hong Kong, Singapour, Hanoï, Toronto, Vancouver, Montréal... Passionné d’architecture, il s’intéresse naturellement à l’éclairage urbain ce qui lui fera réaliser l’éclairage de l’inauguration de la médiathèque José Cabanis à Toulouse, la gravière d’Ondes ...Sa recherche sur le travail de la lumière orienté vers les techniques du mapping vidéo et du lightgraf lui permet d’utiliser la lumière comme pinceau permettant la mise en couleur et la projection d’images et vidéos animant toutes formes de surfaces : façades, corps ou décors. La technique du mapping est nouvelle et se développe actuellement lors de nombreux événements tels que la Fête des Lumières à Lyon ou le Mapping Festival de Genève...



Mes compétences :

mapping vidéo