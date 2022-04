Ihab EL KASHEF

Je suis actuellement étudiant en deuxième année au département informatique de l'IUT A de Lille. J'ai choisi cette formation car elle privilégie l'aspect pratique.



J'aimerai m'orienter vers une carrière dans le Service et Conseil en Systèmes d'Information et me spécialiser dans les technologies JAVA.



J'aimerais poursuivre des études en école d'ingénieur par apprentissage afin d'entrer le plus vite possible dans le monde professionnel sans avoir à faire l'impasse sur le diplôme.



Mon souhait à long terme est de devenir architecte logicielle afin d'avoir plus de responsabilités et pourquoi pas manager une équipe.



Mes compétences :

Java

UML/OMT

SQL

JavaScript

Java Enterprise Edition

C Programming Language

COBOL

HTML

Cascading Style Sheets

Eclipse