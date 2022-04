Ihab KAZMA

Expérimenté en Immunologie et titulaire d'un Doctorat dans la même discipline, j'ai complété cette formation par un Master en Management et Administration des Entreprises dans une école de management.



En tant que chercheur, j'ai étudié la nature des interactions entre les populations de cellules immunitaires et j'ai travaillé sur le développement de modèles cellulaires dans une perspective de thérapies ciblées contre le rejet d'allogreffes.



Actuellement, j'occupe la fonction de Sales Executive chargé de la promotion et la vente d'outils d'analyse des biomarqueurs en France et à l'international par l'intermédiaire d'un réseau de commerciaux et de distributeurs. Ces produits couvrent des secteurs comme l'inflammation, l'oncologie, la cardiologie et la signalisation cellulaire.