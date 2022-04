Ihab RADWAN

Diplômé à l'École Polytechnique du Caire en 1991,

Je me suis dirigé vers le domaine des NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la communication) en 2003 et notamment vers le développement de services multimédias en me spécialisant dans la gestion fonctionnelle et marketing de projets Internet-média. Aujourd'hui je gère mes projets et je manage mes équipes en appliquant la méthode Scrum (Agile)



Mes compétences :

agile

Chef de projet

Directeur de projet

Offshore

Outsourcing

Production

Projet IT

responsable de projet

Scrum