Iharisanjy Henintsoa ANDRIAMAHEFA

Bonjour!

Je m'appelle HENINTSOA et j'ai 34 ans. Je vis à Antsirabe dans la région d'Antananarivo MADAGASCAR. Diplômée en ingénieur géologue, je travaille actuellement en tant que professeur de SVT (Science de la vie et de la terre). Je suis aussi passionnée par les mots et l'enseignement de la langue française. C'est pourquoi, j'ai décidé depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui de me lancer dans le métier freelance comme Rédactrice web. Mon admiration pour la langue française et l'écriture m'a conduit vers ce métier. Évidemment, satisfaire les besoins de la clientèle est avant tout ma priorité dans ma profession.