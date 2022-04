Iheb BELAYOUNI

J’ai commencé mon parcours par une licence en sciences informatiques qui m’a bien résumée les différentes branches aux quelles je pourrai continuer. J'étais attaché par le domaine de traitement d'images.

Après, j’ai poursuivie mes études à l’université Pierre et Marie Curie en un mastère de recherche spécialité Imagerie. Durant la première année, j’ai eu de notions de bases dans le traitement d’images,

l’informatique graphique 3D, l’intelligence artificielle et l’apprentissage et reconnaissance de forme. En deuxième année, j’ai approfondi mes connaissances en traitement d’images dans le cadre des cours, des travaux pratiques et des projets allant de la classification, de la reconstruction 3D et rendu, à la détection et de suivie d’objets et l’estimation de mouvement.



Mes compétences :

Python Programming

Personal Home Page

Matlab

Latex

Java 2 Enterprise Edition

Java

C++

PHP

Rendu 3d

UML