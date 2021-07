Je suis ingénieur en génie industriel avec une expertise en lean management et lean manufacturing.



En intégrant une société de conseil, j'ai pu acquérir de nouvelles compétences liées au développement logicielet au SCRUM.



Aujourd'hui, notre monde a besoin d'un état d'esprit qui change de forme pour une meilleure transformation agile et une excellence opérationnelle. Aujourd'hui, ensemble, nous pouvons prospérer grâce à ce changement!



Je suis certifié #scrum_master et #scrum_product_owner par l'institut international Scrum et #ISTQB_foundation_level par la plateforme d'apprentissage udemy.



Pour plus d'échange, n'hésitez pas à me contacter par Email : omriiheb36@gmail.com