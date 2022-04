Ingénieur des Technologies de l’Information et du Management, diplômé de l’EFREI de Villejuif / France avec une expérience forte de 28 ans dans le management de service IT en milieu académique, la formation, l’ingénierie pédagogique.

Après une courte carrière au Bureau d’études de Génie Rural au Niger, Ihiya AWI-ALHER a intégré le groupe EIER-ETSHER devenu Fondation 2iE en 1986 en qualité successivement de, chargé d’études à la direction des études et des services académiques, conseiller de l’enseignement, chef du service informatique, directeur de e-Education center, directeur des formations et de l’innovation pédagogique et directeur des systèmes d’information.

Ihiya AWI-ALHER allie des qualités professionnelles en management IT en milieu académique (gestion d’infrastructures et services de support à l’enseignement) et en Knowledge Management (gestion des formations classiques et le développement de dispositifs de formation en ligne).



Objectif : Valoriser une solide expérience en Knowledge Management acquise au contact d’un environnement riche en savoirs et savoir-faire et en matière de traitement informatisé ou numérique de l'information relative à la formation, à la recherche, à l'innovation, à la documentation et à la gestion des formations.



Mes compétences :

Gestion de projet

DAO avancé

ITIL

Administration système

Organisation des enseignements

Ingénierie de formation

Bilan de compétences

Gestion de la relation client

Management des formations