Ihsane BENHALIMA

> 12 ans d’expérience en marketing communication B to B.

> Expertise en Event Management.

> Créativité dans les solutions de promotion des produits et de l’image de marque.

> Capacités rédactionnelles – contenu éditorial, discours & communications officielles du top management.

> Maîtrise des études de marchés - structure méthodologique, conduite et analyse.

> Expérience éprouvée dans la conduite du changement.





Mes compétences :

Relations presse

Marketing

Communication institutionnelle

Evénementiel

Stratégie de communication

Communication interne

Communication externe

Brand management

Conduite du changement

Études de marché