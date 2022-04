Ihsane BENTAHIR

Sur plus de 19 ans, j'ai acquis une solide expérience dans les domaines suivants au sein de 2 sociétés multinationales Alcatel-Lucent et Siemens-Nixdorf:

- Software Supply Chain pour la livraison de licences logicielles.

- Conception fonctionnelle pour les applications logicielles.

- Management des équipe de développement et d'intégration.

- Développement de logiciels.

- Support aux offres.

- Interface client et suivi de déploiement du projet



En outre, j'ai acquis des compétences sur les technologies suivantes:

- Réseau Intelligent

- Gestion du réseau de télécommunication pour Fixe, GSM et UMTS

- CDR Collector



Et j'ai été récemment certifié PMP de l'institut PMI.



Mes compétences :

customer interface

Intelligent network

Management

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Network

Network management

PMP

Software Development

Supply chain