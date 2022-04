Ihsane KHEIR ALLAH

Je suis passionnée par le métier du business intelligence qui m'a donné l'occasion d'être à l'interface de différents projets ambitieux au sein des différentes entreprises d'un environnement national ou international , ultra dynamique et challengeant. Ceci m'a permis de mettre en oeuvre ma polyvalence, évoluer mon sens du service et d'analyse afin de proposer des solutions pertinentes et efficaces à mes clients.



Mes compétences :

SSRS

SAP Lumira

Microsoft SharePoint

SSIS

Microsoft SQL Server

Tableau Software

PowerPivot

Talend Open Studio

QlickView