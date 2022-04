Ihsen BOUGHABA

Ambitieuse, persévérante et passionnée par les nouvelles technologies.

Ingénieure, fraichement diplômée d'EURECOM, spécialisée dans le domaine des télécommunications, je souhaite débuter ma carrière professionnelle avec une entreprise qui recherche les talents et encourage l’esprit d’innovation chez les jeunes.

Bien que spécialisée en systèmes de communication, réseaux mobiles et en technologies sans fil, durant ma formation j'ai pu suivre des cours de Stratégie, de Management et d'entrepreneuriat mais aussi des cours techniques approfondis en modélisation des réseaux et de mobilité aussi bien qu'en réseaux véhiculaires.



Mes compétences :

Gestion de projet

Modélisation

gsm

Machine Learning

LTE

Smart Grid

3G

Réseaux sans fil

Programmation

Routage IP