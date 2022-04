Je suis né a sfax en 1970 avec 6 freres et deux soeures .les annees primaires passaient vite lareception etait dulyssee MED ALI et par la suite, le lycee 9 AVRIL 1938 a SFAX avec un diplome de technicien en genie mecanique .Mon premier pas en vie active etait en 1991 au seint des ateliers mécaniques de precisionaves les tours automatiques,puis j'ai orienté la spécialité en fabrication des outils de decoupage et d'emboutissage metallique