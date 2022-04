Je suis le jeune tunisien Mr Riahi Ihsen, né le 16 janvier 1978 à Tunis, Titulaire d’une maîtrise en langue et littérature anglaise obtenu à « l'INSTITUT SUPÉRIEUR DES LANGUES DE TUNIS » en 2003, d’un diplôme en Relations Internationales obtenu en 1999 et d’une attestation en Informatique (Word Excel, PowerPoint et Internet).



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Back Office